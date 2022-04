Feuerwehr prüft Einsatzmöglichkeiten : Mosel-Hochwasser: 152 Menschen sitzen auf Kreuzfahrtschiff in Trier fest (Video, Fotos)

Trier-Zurlauben Keiner kommt rein, keiner kommt raus: Auf einem der Kreuzfahrtschiffe am Zurlaubener Ufer in Trier sitzen Passagiere und Besatzung fest. Was dort vorgeht und was passiert, wenn jemand dort Hilfe braucht:

102 Passagiere und rund 50 Besatzungsmitglieder sitzen derzeit auf dem Flusskreuzfahrtschiff „Viking“ am Zurlaubener Ufer in Trier fest, sagt Ernst Mettlach, Pressesprecher der Stadt. Unter den Passagieren seien überwiegend ältere Menschen, erklärt er weiter.

Noch gibt es damit kein Problem, aber man will vorbereitet sein, falls es eines gibt, damit schnell geholfen werden kann. Denn da die Schiffsanlegestelle derzeit überflutet ist, können die Menschen ohne Weiteres weder von Bord gehen, noch können Rettungskräfte an Bord gelangen. Auch ein anderer Schiffsanleger kommt nicht in Frage, denn die Schifffahrt auf der Mosel ist wegen des Hochwassers eingestellt.

Foto: TV/Agentur Siko 22 Bilder Passagiere sitzen auf Kreuzfahrtschiff fest - Feuerwehr sondiert Einsatzmöglichkeit im Notfall

Wie kann bei einem Notfall geholfen werden?

„Gemeinsam mit der Trierer Feuerwehr und der Wasserschutzpolizei haben wir heute eine Besichtigung gemacht“, sagt Mettlach. Ziel war ein zu erkunden, wie geholfen werden kann, falls es nötig sein sollte. Eine pauschale Antwort auf diese Frage sei allerdings nicht möglich, so Mettlach weiter: „Das kommt auf die Art des Einsatzes an, wie viele Rettungskräfte an Bord müssen, ob Menschen von Bord geholt werden müssen und wie der Pegel steht“, so Mettlach weiter.

Im vorliegenden Fall sei man zu dem Schluss gekommen, dass man mit Hilfe des Feuerwehr-Bootes oder einer Drehleiter im Notfall helfen könne, sagt er. Sobald es möglich ist, wolle man aber zusehen, dass das Schiff einen anderen Anleger anfährt - beispielsweise im Trierer Hafen. Erst bei einem Pegel von 6,95 Meter sei die Schifffahrt auf der Mosel wieder möglich. Dann komme es aber darauf an, ob das Schiff unter den Brücken hindurch passe.