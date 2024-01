Wann räumt die Stadt auf? Nach Hochwasser: Moselradweg in Trier immer noch unbefahrbar

Es ist Dienstagmorgen, 30. Januar. Es ist zwar kalt und neblig, aber es regnet nicht. Auch wenn es derzeit nicht viele sind, so sieht man neben den Hundehaltern doch einige Jogger, Spaziergänger und Radfahrer in der Stadt. Auf den Moselradweg – etwa zwischen Römerbrücke und Konrad-Adenauer-Brücke – sollen sie jedoch nicht gehen. Befahren-Verboten-Schilder warnen weiterhin vor Hochwasser. Der Moselpegel sinkt jedoch seit dem 5. Januar. Seit dem 7. Januar ist er trotz zwischenzeitigem leichtem Anstieg beständig unter der Sechs-Meter-Marke. Doch obwohl der Fluss seit mehr als drei Wochen niedrig genug ist, um den Weg freigeben zu können, ist er noch gesperrt. An mehreren Stellen liegt immer noch massenweise Treibholz und Matsch herum.