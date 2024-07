Enge Geschichte Moselradweg in Trier: Warum Stress zwischen Radlern und Fußgängern programmiert ist

Michael Merten kennt sich mit Radwegen aus. Der in Trier lebende Journalist ist unter anderem mit dem Rad von Luxemburg aus in die Ukraine gefahren. Über die Sanierung des Moselradwegs in Trier sagt der Journalist in einem Beitrag im sozialen Netzwerk Facebook: Er habe auf eine Verbesserung gehofft. „Doch die neue Teerschicht ist nicht breiter, als das zuvor der Fall war. Sehr enttäuschend.“ Auf Konzer Gemarkung sei der Weg bekanntlich deutlich breiter und der Begegnungsverkehr zwischen Fußgängern und Radfahrerinnen daher entspannter. Was ist dran an der Kritik?