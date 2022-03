Zirkus : Moskauer Circus in Trier - Ukrainer und Russen arbeiten Hand in Hand

Ab dem 17. März wird der Moskauer Circus am Trierer Messepark für Programm sorgen. Foto: Moskauer Circus

Trier Der Moskauer Zirkus kommt nächste Woche zum Trierer Messepark. Obwohl der Zirkus den Ukraine-Krieg verurteilt, wird er im Netz angefeindet. Warum das Orchester in der Ukraine kämpfen muss.

Es ist momentan ein denkbar schlechter Name für einen Zirkus. Als Reaktion auf den Ukraine-Krieg kappen weltweit Firmen ihre Verbindungen zu Russland. Marken wie Sony, Starbucks, Volkswagen oder Coca-Cola haben ihre Geschäfte pausiert. Den Boykott bekommen aber nicht nur die Bewohner Russlands zu spüren. Auch in Deutschland lebende Russen und alles, was in irgendeiner Weise mit Russland in Verbindung gebracht werden kann, erleben aktuell eine Welle der Ablehnung.

Gino Frank ist Deutscher und betreibt seit 21 Jahren zusammen mit seiner ukrainisch-russischen Frau Leyla Mak den Moskauer Circus. Ihr Team besteht aus 70 Artisten, Technikern, Zeltarbeitern und Tierpflegern zehn verschiedener Nationen. Der Ukraine-Krieg ist im Team jeden Tag ein Thema, erklärt Frank: „Viele von uns haben Freunde oder Verwandte in der Ukraine. Meine Schwiegermutter ist immer noch dort. Ständig bricht die Verbindung ab. Das ist alles Wahnsinn.“

Den Krieg gegen die Ukraine verurteilt der Zirkusdirektor aufs Schärfste. Man wolle keinen Krieg und nichts mit Putin zu tun haben. Auch das achtköpfige ukrainische Orchester des Zirkus kämpft im Krieg. Eine Ausreise aus der Ukraine war den Männern vor Tourbeginn nicht mehr möglich. Das Zirkusteam steht jeden Tag im Austausch mit seinen Kollegen. „Was sie von den Schlachten berichten, ist sehr extrem“, sagt Frank. „Sie sagen das Blut fließe in den Straßen wie Milch.“

Der Zirkus hat seinen Sitz im nordrhein-westfälischen Hamminkeln und tourt seit 1994 vor allem durch Deutschland. Der Name Moskauer Circus beziehe sich dabei vor allem auf die russische Zirkuskultur, erklärt Frank: „Die besten Artisten der Welt kommen entweder aus China, Russland oder der Ukraine. Dort ist die Artistik noch ein Beruf, wie bei uns der Bäcker. Diese lange Tradition russisch-ukrainischer Zirkusse wollen wir am Leben halten.“

Julia Heidu tritt mit ihren südamerikanischen Aras im Moskauer Circus auf. Foto: Moskauer Circus

Seit dem Beginn der Tour hagelt es auf Facebook Anfeindungen und offene Beleidigungen gegen den Zirkus und Russen im Allgemeinen. Die Betreiber des Zirkus gehen auf alle Kommentare ein und erklären die Situation. Bei den bisherigen Vorstellungen war das Feedback der Zuschauer sehr positiv. „Wir hatten am Anfang natürlich Angst, aber bisher ist alles ruhig abgelaufen“, sagt Frank. „Auch die Sitzplätze waren voll belegt.“ Um auch finanziell schwächeren Familien in Trier ein Zirkuserlebnis zu ermöglichen, wurden in Trier Freikarten per Post verteilt.

Info Die „One World“ Tour Der Moskauer Circus tourt in diesem Jahr unter dem Motto „One World“, um damit ein Zeichen für Frieden und Verständigung zu setzen. Zehn Nationen von Ukrainern über Russen, Portugiesen und Tschechen leben und arbeiten im Moskauer Zirkus zusammen, ohne sich zu bekriegen, erklärt Zirkusdirektor Gino Frank. Dieses Gefühl wolle man daher mit jeder Vorstellung vermitteln. Die Zuschauer erwartet ebenso Handstandakrobatik des Ukrainers Olexander aus Kiew, wie ein russisch-ukrainisches Zirkusballett, portugiesische Luftakrobatik oder eine mehrfach ausgezeichnete Trampolin-Truppe aus Spanien. Ein Highlight ist zudem der Auftritt von fünf bengalischen Tigern oder eine Flugshow mit südamerikanischen Aras. Die Vorstellungen in Trier finden vom 17. Bis 20. März am Messepark statt.

Die städtische Tochter MVG, die den Platz vermietet, hat im Vorfeld Gespräche mit dem Moskauer Circus geführt. Nachdem die Position des Zirkus klar geworden sei, wolle man die Menschen in Trier nun frühzeitig und transparent über dessen Haltung zum Krieg aufklären, erklärt Triers Pressesprecher Michael Schmitz.

Triers Kulturdezernent Markus Nöhl reagiert mit klaren Worten auf mögliche Anfeindungen gegenüber dem Moskauer Circus und Trierer Russen: „Der Krieg in der Ukraine ist Putins Krieg, nicht der Krieg aller Russinnen und Russen“, sagt Nöhl. „Es gibt auch in Russland eine sehr differenzierte Meinung dazu, auch wenn die aufgrund der Repressionen derzeit nicht jeder sagen kann. Jeder, der sich für den Frieden ausspricht, ist in Trier willkommen. Grundsätzlich gehören Anfeindungen in Trier nicht zum Umgang der Menschen miteinander.“