Umweltverschmutzung : Thiels Burg in Trier-Kürenz und das Problem mit dem Müll

Foto: Rainer Neubert 11 Bilder Thiels Burg in Trier-Kürenz und das Müllproblem

Trier-Kürenz Eine der schönsten Aussichtsplätze in Trier wird zur Müllhalde. Der Eigentümer will das und auch andere Probleme nicht mehr hinnehmen. Was er plant, um die Situation zu verbessern.