Traditionshaus schließt am Samstag Musikhaus Reisser in der Trierer Fleischstraße: Nahtlose Übergabe in letzter Minute

Nein, Schlange stehen interessierte Mieter schon lange nicht mehr, wenn in der Trierer Innenstadt ein Ladenlokal frei wird. Das ist schon an den insgesamt mehr als 100 Leerständen von Paulin- bis in die Saarstraße zu sehen. Trotzdem: Ein paar Monate mehr hätte sich Monika Lehr-Schmitz schon noch Zeit lassen können, um nach einem Mieter für ihren Laden in der Fleischstraße zu suchen. Vielleicht hätte sich ja doch noch irgendeine Kette oder ein Bubble-Tea-Waffel-Döner-Schnellrestaurant gefunden, das viel Geld für die insgesamt immerhin rund 500 Quadratmeter Ladenfläche gezahlt hätte.