Fragen und Antworten : Impfangebot in Trier: Mutterhaus impft jeden Dienstag und Donnerstag

Impfangebot in Trier: Mutterhaus impft jeden Dienstag und Donnerstag

Trier Wer sich gegen das Coronavirus impfen lassen möchte, kann sich ab Montag auch beim Trierer Klinikum Mutterhaus um einen Termin bemühen. Für ältere Menschen geht das auch ohne Internet. Wer sich anmelden kann und wie es funktioniert.

Eins sei ganz klar, betont Christian Sprenger, Chirurg, Chefarzt und medizinischer Geschäftsführer des Trierer Mutterhauses der Borromäerinnen: „Wir sind zuallererst ein Krankenhaus zur stationären Versorgung. Aber selbstverständlich wollen wir das uns Mögliche tun, um die Corona-Pandemie einzudämmen. Auch, damit die Kapazitäten unserer Intensivstation, die jetzt noch ausreichen, nicht demnächst ausgereizt sind.“ Zusätzlich zu den Impfaktionen, die bereits seit Jahresanfang laufen – zum Beispiel in Einrichtungen oder bei den eigenen Mitarbeitern – gibt es daher ab Dienstag, 23. November, ein Impfangebot für alle Bürger:

Wer sich für eine Impfung anmelden kann

Kinder und Jugendliche ab 12 Jahre. „Wobei wir bis zum 18. Geburtstag Wert darauf legen, dass die Eltern mit dabei sind“, betont Sprenger. Außerdem alle ab 18 Jahren, die entweder noch nicht geimpft sind oder deren zweite Impfung ansteht. Alle, deren Impfung sechs Monate zurückliegt, können ihre Boosterimpfung erhalten. „Und wir impfen natürlich auch alle, die an Corona erkrankt waren und deren Genesung nun schon sechs Monate zurückliegt“, sagt Sprenger.

So funktioniert die Anmeldung

Wann und wie viel geimpft wird

Wo genau geimpft wird

Geimpft wird in einem Bus, den die Stadtwerke zur Verfügung stellen. Der Bus parkt in Nähe der Mutterhaus-Kita hinter dem Klinikgebäude in der Feldstraße, zu erreichen über die Straße „Hinter dem Zollamt“ – mit dem Auto vom Barbara-Ufer aus, zu Fuß über das Klinikgelände oder von der Kaiserstraße. Achtung: Direkt vor Ort gibt es nur wenige Parkplätze!