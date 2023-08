Wer hat was gesehen oder gehört? Nach Fenstersturz in der Karl-Marx-Straße - Trierer Anwohner rätseln über Motiv (Video)

Ruhig ist es in der Karl-Marx-Straße an diesem Vormittag. Fast verschlafen wirkt das abends so quirlige Viertel, in dem es einen Tag zuvor von Polizeiwagen und Beamten nur so wimmelte. Die Straßenreinigung dreht mit der Kehrmaschine ihre Runden, wischt alle etwaigen Überreste des Unfalls weg. Oder war es gar keiner? Jedenfalls deutet nichts mehr darauf hin, dass sich in dem Haus in unmittelbarer Nachbarschaft von Nachtclubs und Sexshops ein Drama abgespielt haben muss.