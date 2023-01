Silvester : Silvester-Raketenattacke in Trierer Simeonstraße: Jetzt ermittelt die Polizei

Das Bild zeigt einen Mann in Frankfurt, der eine Silvesterrakete aus der Hand abfeuert. Kriminell ist das erst, wenn eine solche Rakete auf Menschen abgefeuert wird. Foto: dpa/Boris Roessler

Trier Ein Video – aufgenommen an Silvester in der Trierer Fußgängerzone – zeigt einen Mann, der eine Silvesterrakete in Richtung von Menschen abfeuert. War es Absicht? Die Polizei ermittelt in diesem Fall. Das ist bisher bekannt.

Videos aus Berlin und anderen Großstädten aus der Silvesternacht zeigen Zustände, von denen sich die Trierer weit weg glaubten. Und Video-Zusammenschnitte von Vorfällen an Silvester in Berlin belegen auch, dass es an der Mosel, auch wenn dieses Jahr wieder viel geböllert wurde, bei weitem ruhiger zuging als in der deutschen Hauptstadt. Doch auch in der Moselmetropole kam es zum Jahreswechsel zu gefährlichen Szenen mit Feuerwerkskörpern. Eine davon wurde gefilmt und auf YouTube veröffentlicht. Das Video zeigt einen Mann in der Simeonstraße in Trier. Er hält eine Silvesterrakete in der Hand und zündet sie. Dann lässt er sie fliegen – in Richtung einer Gruppe von Menschen. Er trifft aber niemanden.

Ein lokales Internetportal hat das Video verbreitet mit dem Kommentar: „Feuerwerk Silvester Trier 2022 - Simeonstraße: Feuerwerksrakete in Personengruppe geschossen“. Die Aufnahme haben dadurch viele Menschen gesehen. Sie wurde etliche Male kommentiert. Der Tenor: Eine Rakete so abzuschießen, sei ein absolutes Unding. Teilweise sind die Kommentare über den Mann offen rassistisch. Andere merken an, dass es solche Vorfälle, bei denen teils alkoholbedingt der Verstand ausschalte, schon immer in Trier gegeben habe. Ein Mann erzählt zum Beispiel davon, dass er schon vor 17 Jahren auf dem Hauptmarkt von einem Menschen „von hier“ mit einem Böller beworfen worden sei und seitdem einen Tinnitus habe.

Trier: Polizei ermittelt nach Silvester-Raketen-Abschuss wegen gefährlicher Körperverletzung

Doch nicht nur zahlreichen Trierer Bürgern ist das Video auf Facebook oder YouTube aufgefallen. Auch die Polizei ist darauf aufmerksam geworden. Die Frage, ob das Video der Polizei bekannt sei, beantwortet eine Polizeisprecherin: „Ja, und es wurde nach Sichtung und Prüfung ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.“ Die Polizei geht also davon aus, dass der Mann absichtlich Menschen mit der Rakete treffen wollte.

Auf Nachfrage führt die Polizeisprecherin weiter aus, dass es grundsätzlich nicht verboten sei, eine Rakete aus der Hand abzufeuern, „allerdings nur, solange niemand dadurch in die Gefahr einer Schädigung kommt“. Es gelte der Grundsatz der Vorsicht und Rücksichtnahme auf andere. Der Mann auf dem Video dürfte diesen Grundsatz nicht eingehalten haben.

Ebenfalls nicht eingehalten wurde der Grundsatz auf dem Hauptmarkt. Dort wurde in der Silvesternacht eine Frau durch einen Böller im Gesicht verletzt. Sie hat sich laut Polizei eine Verbrennung an der Wange zugezogen. „Ein Tatverdächtiger ließ sich bis dato noch nicht ermitteln“, sagt die Polizeisprecherin zu diesem Fall. Zusammen mit der Frau ist auch das Kind der Geschädigten betroffen. An dessen Kleidung sei augenscheinlich durch Hitzeeinwirkung ein leichter Sachschaden entstanden. „Körperliche Schäden bei weiteren Personen sind hier nicht bekannt geworden“, erklärt die Pressesprecherin.

Silvester: Diskussion um Böllerverbot in Trier

Insgesamt wurden bei der Polizeiinspektion Trier 30 Strafanzeigen zwischen Silvester 21 Uhr und Neujahr 07 Uhr erfasst. „Gefiltert nach Tatort Innenstadt sind elf Verfahren eingeleitet worden“, erläutert die Polizei. Darunter fielen allerdings auch Schlägereien in Gastronomiebetrieben sowie Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Dazu, wie sie zu einem absoluten Böllerverbot stehe, äußert sich die Polizei in Trier nicht. Die Sprecherin erklärt: „Es handelt sich hierbei um ein bundesweites Grundsatzthema, welches aktuell sehr emotional und verkürzt diskutiert wird, daher gibt die Polizeiinspektion Trier hierzu keine Stellungnahme ab.“