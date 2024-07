Stadtwerke geben Hinweise Nach Zwischenfall im Trierer Nordbad: So erkennen Sie, ob jemand ertrinkt

Er hatte Glück, der 22 Jahre alte Mann, der am Samstag, 28. Juni, im Nordbad unter Wasser gerät und es laut Polizei aus eigener Kraft nicht mehr an die Oberfläche schafft. Sein Begleiter, der mit ihm das Bad besucht, bekommt das mit. Er zieht ihn hoch an die Wasseroberfläche. Weitere Badegäste leisten Erste Hilfe. Sie und das Personal des Bads arbeiten Hand in Hand, um den Mann zu reanimieren. Der Rettungsdienst bringt ihn schließlich ins Krankenhaus.