Im Alter von 110 Jahren Älteste Triererin gestorben: Sie hatte erlebt, was sonst nur noch in Geschichtsbüchern stand

Das Interesse an Geschichte war Annemarie Zander in die Wiege gelegt. In einem Gespräch mit dem Trierischen Volksfreund anlässlich ihres 100. Geburtstages erinnerte sie sich launig: „Ich war ein sehr neugieriges Kind und habe den Leuten immer Löcher in den Bauch gefragt. Vor allem meinem Großvater und meinem Vater.“ Bei denen war Klein-Annemarie genau an die Richtigen geraten. Sie erzählten abenteuerliche Geschichten von Römern, Rittern und Napoleon. Aber das Schwadronieren von Johann Elsen und Anton Propson hatte was Gutes: „Ich wollte mehr darüber erfahren.“