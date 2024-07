Sorge im Stadtzentrum Aufregung in Trier: Polizei nimmt Paketzusteller fest

Trier · Die Polizei hat am Donnerstag, 11. Juli, den Fahrer eines Paketzustelldienstes in der Nagelstraße festgenommen. Die Ermittlungen dauern weiterhin an. Was bisher bekannt ist.

12.07.2024 , 12:36 Uhr

Polizeieinsatz sorgt für Aufregung in der Trierer Nagelstraße (Symbolbild). Foto: dpa/Lino Mirgeler