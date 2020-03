Stadtverwaltung : Neue Aufgaben für die Dezernenten

Trier Die Zuständigkeiten im Trierer Stadtvorstand werden neu verteilt.

Oberbürgermeister Wolfram Leibe hatte sich mit seinen drei Beigeordneten auf einer Klausurtagung per einstimmigem Beschluss auf die geänderte Aufgabenverteilung geeinigt. So sollen Schnittstellen zwischen den Dezernaten abgebaut und Arbeitsabläufe dadurch vereinfacht und beschleunigt werden.

Das Ressort Wohnungsbau wechselt vom Sozialdezernat II ins Baudezernat IV. Grund: Da das Konzept soweit steht, wie, wann und welche städtischen Wohnungen in den nächsten Jahren saniert werden sollen. Der Schwerpunkt der nächsten Jahre liegt auf der praktischen Bautätigkeit. Zuständig für den sozialen Aspekt , welche Wohnung an welchen Bewerber vergeben wird, bleibt weiterhin das Amt für Soziales.

Der Beirat für Migration und die Grünen sprachen sich in der Stadtratssitzung am Dienstag dagegen aus, dass der Migrationsbeirat vom Dezernat des Oberbürgermeisters ins Sozialdezernat wechselt. Die Zuordnung zum Büro des Oberbürgermeisters sichere dem Beirat größere Aufmerksamkeit und Einfluss zu. Oberbürgermeister Leibe versicherte, dass er nach wie vor allen Beiräten als Ansprechpartner zur Vefügung stehe. Kritik an der Neuverteilung der Aufgaben übten auch die Linken: Theresia Görgen befürchtete, dass durch den Wechsel des Ressorts Wohnen ins Baudezernat der soziale Aspekt zu kurz kommen könne. Sozialdezernentin Garbes versicherte, dass die Zusammenarbeit hinsichtlich dieses Themas mit Baudezernent Ludwig sehr gut funktioniere.