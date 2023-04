Unterstützt Euer Stadtfest „Purpur Nigra“: Neues Armband fürs Altstadtfest 2023

„Der Kauf des Altstadtfestbändchens ist natürlich freiwillig“, sagt Projektleiterin Alexandra Meusel von der Trier Tourismus und Marketing GmbH. „Durch den kleinen Obulus kann jedoch jeder das umfangreiche Programm des Altstadtfestes unterstützen. Daher würden wir uns freuen, wenn sich möglichst viele mit dem Bändchen schmücken würden.“ Am Fest selbst gibt es das Armband bei insgesamt zehn Verkaufsständen, die an den Eingängen zum Festgelände platziert sind. Erkennbar sind die offiziellen Bändchenbringer an den schwarzen Altstadtfest-Shirts. Wer nicht so lange warten möchte, kann sich das Band schon jetzt kaufen. Ab sofort gibt es das Bändchen im Internet unter www.triershop.de/typisch-trier/altstadtfestbaendchen