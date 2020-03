Trierer Friedhofsgebühren steigen : Sehr teure letzte Ruhestätte

Trier Zehn Jahre nach der letzten Erhöhung sollen zum 1. Mai die Gebühren für Bestattungen auf den städtischen Friedhöfen steigen – für bestimmte Grabarten um 200 Prozent und mehr. Insbesondere Urnenbeisetzungen werden deutlich teurer.

Der Rechnungshof, der im Auftrag des Landes die Finanzen der Kommunen prüft, hat Trier auf die Finger geklopft: Die Stadt sei verpflichtet, ihre Ausgaben für die städtischen Gräberfelder durch – höhere – Gebühren zu decken, mahnt die Behörde in ihrem Haushaltsprüfbericht. Auch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, auf deren Etat-Freigabe die Stadt angewiesen ist, fordert in ihrer Stellungnahme zum Doppelhaushalt 2019/20, dass das „Kostendeckungsgebot strikt zu beachten“ sei.

Zuletzt hatte die Stadt die Bestattungs- und Friedhofsgebühren 2010 angehoben. Die teils starke Steigerung verknüpft mit dem so emotionalen Thema Tod hatte damals für einen Aufschrei unter den Trierern und den Kommunalpolitikern geführt. Diesmal steigen die Gebühren noch kräftiger. Der zuständige städtische Dezernatsausschuss IV diskutiert in seiner Sitzung um 17 Uhr am heutigen Donnerstag das sensible Thema.