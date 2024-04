Neues Geschäft in Trier Warum es im Ex-Leder-Kubach-Laden bald Hochprozentiges statt Ledermode gibt

Trier/Valwig · Nach viereinhalb Jahren Leerstand zieht ein neuer Mieter in den Ex-Leder-Kubach-Laden in der Trierer Grabenstraße. Wer es ist und was er plant.

16.04.2024 , 08:32 Uhr

Ein Blick in die Trierer Fußgängerzone Richtung Hauptmarkt: Hinter der Holzverkleidung laufen die Umbau- und Einrichtungsarbeiten – Viereinhalb Jahre nach dem Aus für Leder Kubach kündigt sich im Ladenlokal Grabenstraße 8 ein neuer Mieter an. Foto: Roland Morgen