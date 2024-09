Vier Termine stehen fest Bühne frei für neue Open Airs im Trierer Messepark

Vor fünf Jahren hat er es schon mal angesprochen, da war es noch eine Zukunftsvision. Und dann grätschte erst mal die Corona-Pandemie dazwischen. Arnd Landwehr war damals in seinem ersten Jahr als Geschäftsführer der MVG (Messe- und Veranstaltungsgesellschaft), die die Arena, Europahalle und Messepark betreibt – und er kündigte 2019 am Rande eines Pressegesprächs an, dass er gerne mal ein größeres Open Air im Messepark organisieren wolle.