Einkaufen Neue Rossmann-Filiale in Trier: Wann und wo sie eröffnen wird

Rossmann siedelt sich direkt neben Aldi im Alleencenter an. Auch der Discounter ist ein ganz frischer Mieter im Einkaufzentrum. Die Eröffnung ist erst wenige Wochen her. Noch werden die Kunden wenig vom Rossmann-Markt bemerken, wie ein aktueller Blick auf den neuen Standort zeigt. Die Neuansiedlung kommt aber nicht mehr komplett überraschend. Bereits vor Wochen wurde in einzelnen Fachmagazinen der Immobilienbranche über diese Entwicklung berichtet. Demnach soll Rossmann – genau wie auch Aldi – als Ankermieter fungieren, also als ein Geschäft, das für einen besonders großen Kundenstrom sorgt.