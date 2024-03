So wird die Stadt künftig gestaltet Mehr Sitzbänke und mehr Pflanzen für die Trierer City

Eine Sitzbank vor der Ladentür? Verboten! Vor einem Kindergeschäft die kleinen Kunden mit Kreide ein paar Blümchen auf den Asphalt malen lassen? Verboten! Gastro-Schirme mit Beleuchtung, damit man auch abends noch sieht, welche Farbe der Cocktail hat? Verboten! Im Spätsommer 2023 kochte in Trier die Diskussion hoch, was Gastronomen und Einzelhändler vor ihren Ladentüren dürfen und was nicht. Jetzt hat die Stadtverwaltung eine neue Satzung dazu vorgestellt – die vieles erlaubt, aber auch einiges explizit neu verbietet.