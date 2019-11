Trierer Moselschleuse : Zweite Kammer wird am Mittwoch geflutet

Zweite Kammer wird am Mittwoch geflutet

Die neue Schleusenkammer der Staustufe Trier wird am MIttwoch, 6. November, erstmals geflutet. Foto: Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Mosel-Saar-Lahn/Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Mosel-Saar-Lahn

Trier Erstmals nach über fünf Jahren Bauzeit kommt die zweite Schleusenkammer in Trier mit ihrem eigentlichen Element – dem Wasser – in Berührung.

(red) Am Mittwoch, 6. November, 10 Uhr, wird zum ersten Mal Wasser in die Schleusenkammer geleitet. Albert Schöpflin, Leiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts (WSA) Mosel-Saar-Lahn: „Wir sind stolz, dass ein weiterer Meilenstein in Richtung Eröffnung der zweiten Schleusenkammer erreicht sein wird.“ Folgen werden Probeschleusungen und die Feineinstellung des komplexen Systems, bevor Anfang 2020 die Kammer feierlich eröffnet wird und für die Schifffahrt freigegeben werden kann.