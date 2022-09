Umzug : BMW-Händler zieht von Euren nach Ruwer und investiert dort Millionen

Neben den bereits zwei bestehenden Autohäusern der Gruppe soll bis 2024 ein weiteres entstehen in dem BMW verkauft werden sollen. Foto: TV/Harald Jansen

Trier Die neuen BMW-Händler in Trier hätten sich zwar auch vorstellen können, am Standort in Trier-Euren zu bleiben. Warum der Umzug trotzdem notwendig ist und was der Wechsel für die aktuellen Kunden bedeutet.