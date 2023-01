Umwelt : Pegel steigen: Neuer Höchststand an der Mosel wird für Dienstag erwartet

Foto: TV/Hans Krämer 27 Bilder Hoher Pegelstand bei den Flüssen der Region

Update Trier Wegen des anhaltenden Schmuddelwetters steigen vielerorts die Flusspegel. Was laut den aktuellen Prognosen auf die Region zukommt.

Wegen der starken Regenfälle in der Nacht zum Sonntag sind die Wasserstände an Mosel, Saar und Sauer wieder gestiegen. Um 17 Uhr am Sonntag war der Trierer Pegel bei 6,90 Meter. Aktuellen Angaben der Hochwasserzentrale des Landesamtes für Umwelt zufolge liegt der Wasserstand am Pegel Trier am Montagmorgen bei 6,89 Meter. Ein zunächst erwartetes Überschreiten der Acht-Meter-Marke am Sonntagnachmittag hielten die Experten letztlich doch für unwahrscheinlich. Jetzt heißt es, der Höchststand am Pegel Trier werde für Dienstag erwartet. Dann steige die Mosel auf 7,20 bis 7,80 Meter. (alle aktuellen Pegelstände finden Sie auch auf unserer Sonderseite). Mitarbeiter der Trierer Stadtverwaltung hatten schon am Freitag vorsorglich die Rad- und Fußwege gesperrt.

Auch an der Obermosel steigen die Wasserstände wieder deutlicher an. Am Pegel Perl wurde am Montagmorgen ein Wasserstand von 4,12 Metern gemessen.

Auch am Pegel Bollendorf der Sauer rechneten die Experten für Sonntag mit einem Anstieg der Wasserstände (Update: In der Nacht zu Montag wurden 3,45 Meter erreicht). Danach sei wieder mit leicht fallenden Wasserständen zu rechnen, die von Montag auf Dienstag wieder kurzeitig in den Bereich der Meldehöhe ansteigen können. Am Montagmorgen lag der Pegel bei 3,31 Meter.

Meldehöhen sind festgelegte Wasserstände an bestimmten Pegeln. Wird beispielsweise die Meldehöhe 1 überschritten, wird die Hochwasservorhersagezentrale aktiv und übermittelt Hochwasserberichte für die jeweiligen Gewässer.

An den Zuflüssen steigen die Wasserstände bis Sonntagmittag noch an, danach ist nach den Berechnungen der Experten zunächst mit fallenden Wasserständen zu rechnen. In den Einzugsgebieten von Salm und Ruwer wurde ein alle zwei Jahre zu erwartender Hochwasserpegel erreicht.