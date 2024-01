Start-up der besonderen Art Neuer Laden: Alles Trier und noch mehr unter einem Dach

Glubschaugen, dicke (Unter-) Lippe, dünner Hals: die von Cartoonist Johannes Kolz (52) gezeichneten Figuren kennt in Trier und der näheren Umgebung so ziemlich jeder. Der Trierer Holzkopf (laut Duden ein langsamer, schwer begreifender Mensch) ist zum markentypischen Kolzkopf mutiert, der in Cartoons, auf Tassen oder Kalenderblättern markige (und bisweiler auch fröhlich sinnfreie) Sprüche und Lebensweisheiten von sich gibt.