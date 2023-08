Neues Medienzentrum für Trier OK 54 zieht 2024 an die Römerbrücke

Zwischen Schalterraum, Geldautomatenöffnungen und gläsernen Beratungskabinen hängen bereits die Pläne für das, was in den kommenden Monaten am westlichen Kopf der Römerbrücke in Trier entstehen wird: Die Medienanstalt Rheinland-Pfalz entwickelt im ehemaligen Sparkassengebäude mit Unterstützung der Stadt Trier den zweiten Ort der medialen Teilhabe in Rheinland-Pfalz. Im Fokus stehen laut Pressemitteilung der Stadt Trier dabei vielfältige Mitmachaktionen für alle Bürgerinnen und Bürger. Mit dem Offenen Kanal Trier (OK54) zieht das bekannte nichtkommerzielle Lokalfernsehen aus der Arena Trier in den „Media:HUB“, wie der neue Ort heißen wird. Auch das Regionalbüro von medien+bildung.com, eine Tochtergesellschaft der Medienanstalt Rheinland-Pfalz, wird zukünftig an der Römerbrücke zu finden sein.