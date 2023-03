Im ehemaligen Geschäft Felice Neuer Modeladen 54clothing eröffnet am Trierer Kornmarkt - Was es dort gibt

Trier · 54clothing heißt eine neue Adresse für Mode am Trierer Kornmarkt. Inhaber Benedikt Conrad will mit angesagten Brands und nachhaltiger Produktion eine junge Zielgruppe locken. Wann es losgeht, und was der Inhaber sonst noch in petto hat.

31.03.2023, 15:54 Uhr

Neu am Kornmarkt: 54clothing mit Geschäftsführer Benedikt Conrad. Foto: Roland Morgen Foto: Roland Morgen

Nein, es ist kein Aprilscherz. Tatsächlich geht Benedikt Conrad am 1. April mit einem neuen Konzept an den Start. 54Clothing heißt sein 50 Quadratmeter großer Modestore am Trierer Kornmarkt. Wieso 54? Weil das die ersten beiden Ziffern der Trierer Postleitzahl sind und sich Conrad unmissverständlich und unzweifelhaft zum Standort Trier bekennen möchte.