Meinung: Trierer Stadtbild : Ja, sind wir denn hier in Bullerbü?

Trier Neulich gab’s einen lustigen Cartoon im Internet: Ein Mann sitzt vorm Fernseher, die Frau schaut in einem kurzen Moment zur Tür rein und sagt: „Das ist aber ein unrealistischer Film.“ Antwortet der Mann: „Das sind die Nachrichten.“

Ja, es ist ungemütlich geworden in der Welt. Verständlich, dass man es sich da zumindest wo’s geht ein bisschen hübsch und heimelig machen will. Mit Blümchen, Natur, Bienchen – was halt so steht für den Rückzug von der bösen Menschenwelt.