Süßigkeiten aus aller Welt Wiedereröffnung in der Trierer Fleischstraße: Sweet Dreams ist jetzt noch größer

Getränke aus China, Chips, Schokolade und Müsli aus den USA. Das und viele weitere außergewöhnliche Köstlichkeiten können ab sofort wieder in der Trierer Innenstadt gekauft werden. Der Sweet Dreams-Laden, welcher vorher in der Trier-Galerie ansässig war, ist umgezogen. Nicht weit vom alten Standort entfernt hat das Geschäft seine Türen in der Fleischstraße nun wieder für Besucher geöffnet.