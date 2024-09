In Ruwerer Straße Neues Trierer Autohaus verkauft ungewöhnliche Marken

Die Beijing Automotive Group (BAIC) und die Dongfeng Motor Corporation (DFM) dürften hierzulande wohl nur wenigen ein Begriff sein. Das soll sich jedoch in Zukunft ändern. Denn ausgewählte Marken der beiden asiatischen Automobilhersteller werden seit Anfang des Monats in der Ruwerer Straße in Trier verkauft. Dort hat die Firma Auto-Jochem eine neue Filiale eröffnet. „Die Marken sind hier auf den Straßen noch nicht vertreten und eher unbekannt. Unser Ziel ist es, das zu ändern“, sagt Klaus Neumann aus der Vertriebsleitung des Unternehmens. Auto-Jochem hat seinen Hauptsitz im saarländischen Illingen. Insgesamt sieben Standorte betreibt der Autohändler im Saarland und in Rheinland-Pfalz. Spezialisiert hat sich die Firma auf die Marken Ford und Volkswagen.