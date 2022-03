Flutopfer-Hilfe : Mit Selbsthilfe gegen die psychischen Folgen des Hochwassers – neues Angebot in Ehrang

Info

Wer als Helfer oder Anwohner von der Hochwasserkatastrophe betroffen war, für den bietet SEKIS an sieben Stellen in der Region regelmäßig Beratungen an: In Bernkastel-Wittlich, Ehrang, Traben- Trarbach, in der Verbandsgemeindeverwaltung Südeifel in Neuerburg, in Jünkerath und in Prüm. Die genauen Orte und Uhrzeiten sind unter www.sekis-trier.de abrufbar.

Telefonische Sprechzeiten hat die Selbsthilfeberatung zudem montags von 9-12 und von 16-19 Uhr, dienstags von 14-16 Uhr sowie donnerstags und freitags von 9-12 Uhr unter 0651/141180. Die Mailadresse lautet kontakt@sekis-trier.de