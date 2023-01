Gastronomie in der Neustraße : Das Café Dolce Cielo ist Geschichte – wie es dort weiter geht, steht schon fest

Gastronomie in der Neustraße

Das vegane Café Dolce Cielo in der Neustraße ist zu. Im Februar soll es dort weitergehen mit dem Bistro Café Allerlei. Foto: TV/Amadeus Wolff

Trier Seit Jahresbeginn hat das vegane Café Dolce Cielo in der Neustraße geschlossen. Doch schon bald soll es weitergehen – mit ein paar Veränderungen.

Wer in den vergangenen Tagen durch die Trierer Neustraße gegangen ist, dem ist es womöglich schon aufgefallen: In Haus Nummer 27, in dem bis vor kurzem noch das vegane Café Dolce Cielo beheimatet war, sind mittlerweile die Scheiben mit bunten Papierschildern abgeklebt. Wer sich diese genauer ansieht, kann den Grund schnell erkennen: Das Dolce Cielo ist Geschichte. „Wir bedanken uns herzlich für die jahrelange Treue“, steht auf einem der Schilder.