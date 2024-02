Folgt auf Cafe Hashtag Neues Café in Trierer Innenstadt: Was das Elaya seinen Gästen bietet

Trier · Das Café Hashtag in der Trierer Kochstraße ist Geschichte. Inzwischen hat an selber Stelle schon ein neues Bistro eröffnet. Warum es den Betriebswechsel gab und was Kunden jetzt an der neuen Adresse erwartet.

29.02.2024 , 06:55 Uhr

Im Café Elaya in der Trierer Kochstraße können die Gäste in angenehmer Atmosphäre vor allem orientalische Küche genießen. Neben einem Frühstücksangebot gibt es auch deftigere Kost wie Cheese- oder Chickenburger. Foto: Julian Terres

Von Julian Terres