Großprojekt : Neues Großprojekt auf dem Petrisberg: Platz für 250 Mitarbeiter und ein Rechenzentrum

Trier Wo früher französische Soldaten das Fahren mit LKW übten, soll ein Digital- und Dienstleistungscampus entstehen. Für zwei Unternehmen sollen dazu auf dem Petrisberg neue Gebäude entstehen.

„Bebauungsplan BU 16 Petrisberg-Ost 4. Änderung – Aufstellungs- und Auslegungsbeschluss“. So lautet der bürokratische Titel, hinter dem sich ein Großprojekt verbirgt. Die Mitglieder des Dezernatsausschusses 4 sprechen über das Thema bei ihrer Sitzung am Mittwoch, 18. Januar. Anschließend befassen sich der Ortsbeirat Kürenz und abschließend der Stadtrat Anfang Februar mit dem Vorhaben.

Was auf dem Petrisberg geplant ist

Das Projekt hat den Namen „Digital- und Dienstleistungscampus Petrisberg“. In zwei Gebäuden sollen nach der Fertigstellung von zwei Bauabschnitten bis zu 5000 Quadratmeter Bürofläche für bis zu 250 Arbeitsplätze entstehen. Das Projekt ist nach Angaben des Vorhabenträgers „ausgelegt auf höchste Energieeffizienz mit Wärmeerzeugung primär aus dem Rechenzentrum, Kälteerzeugung via Geothermie sowie Photovoltaik und KI-Gebäudetechnik“. Zudem sollen die Flachdächer begrünt werden.

Die Anordnung der Gebäude und Freiflächen soll als Campus mit einer Orientierung der gestalteten Freiflächen zum Kreisverkehr erfolgen. Die Stellplätze sollen überwiegend in einer zweigeschossigen Tiefgarage untergebracht werden. Zudem soll es Abstellmöglichkeiten am Rand des Komplexes geben. Das Höchstleistungsrechenzentrum im Gebäudekomplex soll nach Angaben der Planer den Anforderungen der Verfügbarkeitsklasse 3 und 4 genügen. Das bedeutet unter anderem, dass dort Betriebsunterbrechungen nahezu ausgeschlossen sind.

Die Gebäude sollen die neuen Unternehmenszentralen der Firmen Telenetwork AG sowie der INH Innovative Health Management GmbH werden. Die Aktiengesellschaft wurde 2001 gegründet und ist ein Dienstleister auf dem Gebiet der Kommunikations- und Netzwerktechnik. Das Unternehmen geht zurück auf die Telenetwork Berger & Schömer GbR, die Peter Schömer und Michael Berger 1999 gegründet haben. Derzeit befindet sich die Firma in einem Gebäude in der Nähe des Wasserbands auf dem Petrisberg.

Dazu sagt Geschäftsführer Peter Schömer: Die Planungen für die gegenwärtig genutzten Räume stammten aus dem Jahr 2007. „Zu diesem Zeitpunkt waren wir bei Telenetwork neun Leute, davon zwei Auszubildende – und wir dachten, dass es in unserer Heimatregion Trier, wo wir eigentlich nur unternehmerisch aktiv sein wollten, mit unserem Portfolio maximal möglich ist, 15 hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sicher beschäftigen zu können.“ Das Portfolio der Firma habe sich inzwischen erweitert. Heute werde die komplette Bandbreite von Telekommunikation, Informationstechnologie, digitalen Diensten, Rechenzentren bis hin zu vielen Anwendungen rund um die Glasfaser ergänzt. „Inzwischen sind wir knapp 30 Leute“, sagt er. Alle möglichen Räume im bestehenden Gebäude seien belegt. „Die zwischenzeitlich notwendige Dezentralität unter Einbeziehung angemieteter Flächen erschwert unsere Betriebsabläufe dabei spürbar.“ Laut Vorlage für den Ausschuss will die Aktiengesellschaft am neuen Standort Platz für bis zu 100 Mitarbeiter schaffen.

Wobei hakt es derzeit noch?

Die Stadtverwaltung Trier ist dem Vorhaben gegenüber positiv eingestellt. Das „Projekt ist städtebaulich sehr positiv zu bewerten und kann in der vorgelegten Form eine große Bereicherung im Eingangsbereich des Wissenschaftsparks darstellen“, heißt es in der Vorlage Die zulässige Zahl der Vollgeschosse bei einem Gebäude werde jedoch überschritten. Nach Ansicht der Verwaltung seien die geplanten sechs Geschosse verträglich: Das südlich gelegene Studentenwohnheim habe ebenso wie der nördlich gelegene Kopfbau des Wohnheims The Flag II fünf Vollgeschosse. Das gegenüberliegende Gebäude am Weidengraben sieben Vollgeschosse. Deshalb könnten bis zu sechs Vollgeschosse für das Vorhaben zugelassen werden.