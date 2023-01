Analyse : Bekommt Trier autofreie Klimastraßen? Was das neue Klimaschutzkonzept vorschlägt

Die Dächer von Trier bieten ein großes Potenzial für grüne Energie. Um die Stadt klimaneutral zu machen, ist aber deutlich mehr als Strom aus der Sonne nötig. Foto: dpa/Marijan Murat

Trier 123 Einzelmaßnahmen sieht das vom Stadtrat verabschiedete Klimaschutzkonzept vor. Ziel ist die Klimaneutralität bei Energie und Treibhausgasen bis 2045. Es ist ein guter Plan mit großen Herausforderungen und Stolperfallen.

Bis zu 19 Grad im Trierer Land. Der Silvestertag war der wärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Zwar ist der Extremsommer mit der monatelangen Dürre angesichts der aktuellen Niederschläge für viele nur eine vage Erinnerung. Der rasant fortschreitende Klimawandel mit immer mehr Wetterextremen ist aber nicht mehr zu leugnen. Doch was können die Menschen tun, um weitere dramatische Entwicklungen aufzuhalten?

Wissenschaftler sehen in der drastischen Reduzierung von Treibhausgasen und anderen die Umwelt belastenden Stoffen die einzige Möglichkeit. Dabei ist jeder Einzelne gefragt und aufgefordert, seine Gewohnheiten und Verbrauche an Rohstoffen und Energie zu überdenken. Obwohl die Stadt Trier mit ihren Gebäuden, Beschäftigten und ihrer Mobilität nur für drei Prozent des Treibhausgas-Ausstoßes in der Gesamtstadt verantwortlich ist, kommt der Kommune als Vorbild und Multiplikator mit Blick auf Energiespar- und Klimaschutzmaßnahmen eine hohe Bedeutung zu.

Klimaschutzkonzept Trier: Was steht drin?

Wie das Ziel der Klimaneutralität bis zum Jahr 2045 erreicht werden kann, ist Teil des Klimaschutzkonzeptes, das nach fast zweijähriger Vorarbeit fertig ist. „Das ist ein Kilogramm guter Laune“, hatte Oberbürgermeister Wolfram Leibe bei der Vorstellung im Stadtrat mit Blick auf die fast 300 Seiten Papier kommentiert. Im Blick hatte er dabei besonders die umfangreichen Förderprogramme, die es der Stadt ermöglichen könnten, möglichst viele der 123 vorgeschlagenen Einzelprojekte des Maßnahmenkatalogs zu realisieren.

Tatsächlich sind das von den drei Klimaschutzmanagern erarbeitete Konzept und der dazugehörige Maßnahmenkatalog ein Fundus für alle, die sich anhand des Referenzjahres 2018 detailliert mit der Situation bei Energieverbrauch und Schadstoff-Ausstoß in den unterschiedlichen Sektoren informieren wollen. Demnach sind in diesem Bezugsjahr 1892,6 Gigawattstunden (GWh) verbraucht worden. Ein Giga entspricht in Zahlen 1.000.000.000. 584,4 GWh verbraucht der Verkehrsbereich. Die aus diesem Verbrauch entstehenden Treibhausgase summieren sich auf 820.000 Tonnen. Nach Einschätzung der Klimaschutzmanager lassen sich bei optimaler Umsetzung aller vorgeschlagenen Maßnahmen bis 2045 die Emissionen um 95 Prozent reduzieren.

Klimaschutzkonzept Trier wird der Öffentlichkeit vorgestellt

Wer nun glaubt, das eigene Handeln sei dafür irrelevant, der irrt, sich. Sowohl beim Energieverbrauch als auch bei den Treibhausgas-Emissionen liegen die privaten Haushalte mit 34 Prozent vor der Industrie (30 Prozent), dem Verkehr (24 Prozent) dem Bereich Gewerbe, Dienstleistung und Handel (9 Prozent) und den kommunalen Einrichtungen mit den bereits erwähnten 3 Prozent. Ohne die Mitwirkung aller Akteure im privaten wie beruflichen und öffentlichen Bereich sind die ambitionierten Ziele also nicht zu erreichen.

Wie das passieren kann, ist detaillierter am Donnerstag, 26. Januar, ab 18 Uhr im Foyer des Theaters Trier zu erfahren. Dort wird das Klimaschutzkonzept der breiten Öffentlichkeit vorgestellt. Dabei steht dann nicht nur der Plan für weniger Energieverbrauch, mehr erneuerbare Energie und deutlich weniger Treibhausgase auf der Agenda. Wichtiger Aspekt sind auch Maßnahmen, wie Trier klima- und naturfreundlicher gemacht werden kann. So steht zum Beispiel auch die Erstellung und Umsetzung eins Hitzeaktionsplans bis zum nächsten Sommer auf der Agenda.

Das ist eine von 123 Einzelmaßnahmen, die in die Handlungsfelder Alltag, Energie, Mobilität, Information sowie Gebäude und Flächen unterteilt sind. Das Konzept gibt auch einen Überblick darüber, welche technischen und wirtschaftlichen Potenziale zur Minderung der Treibhausgase bestehen. In der Verwaltung soll Klimaschutz zur Aufgabe und Verpflichtung in allen Bereichen werden.

Werden Trierer Straßen zu Klimastraßen?

Großes Potenzial zur regenerativen Energiegewinnung bieten besonders die Dächer von Trier. Ein Beispiel: Die Gebäude der Stadtverwaltung alleine bieten 131.000 Quadratmeter theoretisch für Photovoltaikanlagen nutzbare Dachfläche. Davon ist nach Einschätzung der Experten etwa die Hälfte tatsächlich nutzbar. Wären 37.000 Quadratmeter mit PV-Modulen belegt, könnte damit der Gesamtstromverbrauch der städtischen Liegenschaften von rund 8,5 Megawattstunden jährlich abgedeckt werden.

Das umzusetzen, wird vergleichsweise wenig Widerspruch erzeugen. Deutlich anders dürfte das mit den von den Klimamanagern vorgeschlagenen Maßnahmen im Bereich Mobilität sein. Sie fordern eine noch viel deutlichere Bevorzugung von Radfahrern, Fußgängern und ÖPNV im Vergleich zum Auto. Flächen und Plätze sollten entsiegelt werden, bis zu sechs Straßen in der Innenstadt zu „Klimastraßen“ umgewandelt werden.

Grün und Blau sind für die Innenstadt die Stichworte: Deutlich mehr Pflanzen und Wasser würden helfen, in den absehbar zunehmenden Hitzesommern das Leben in der City erträglich zu machen. Dafür könnte es eine eigene Satzung geben, die zum Beispiel die Begrünung von Flächen und Gebäuden bei Neu- und Umbauten vorschreibt.

Trier ist bereits 1994 dem nationalen Klimabündnis beigetreten. Seit 2012 gibt es ein Solardachkataster, mit dem jeder berechnen kann, wie auf dem eigenen Dach Strom erzeugt oder Wasser erhitzt werden kann. 2016 folgte im Stadtrat der Beschluss zur Erstellung eines Klimaschutzkonzepts. Drei Jahre später hat der Rat den Klimanotstand für Trier erklärt. 2021 sind die drei Klimaschutzmanager eingestellt worden, die sich zwei Vollzeitstellen teilen, zu 90 Prozent finanziert vom Bund.