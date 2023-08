Verkehr, Lärm, Konkurrenz Diese Auswirkungen hat das geplante Wohn- und Gewerbeviertel zwischen Pfalzel und Ehrang

So könnte es aussehen, das neue Wohn- und Gewerbeviertel an der Ehranger Straße. Vorne in der Mitte der Grafik der neu gebaute Aldi, oben links zur Straße Wohnhäuser und Drogeriemarkt im Erdgeschoss und zur Bahnlinie hin (rechter oberer Bildrand) Tausende Quadratmeter Fläche für Arztpraxen und Büros.

Foto: HJVV GmbH