Gastronomie in Trier Ex-Monte-Petris noch geschlossen – Weinhexe wieder geöffnet

Nach gut halbjähriger Pause ist die Weinhexe (Saarstraße 18) wieder da. Erster Öffnungstag war unangekündigt an Weiberfastnacht, bestätigt Björn Kurda (49), der gemeinsam mit Salar Mohamad (63) das beliebte Lokal weiterbetreibt. Warum so klammheimlich? „Wir sind erst mal im Testlauf-Modus und noch nicht ganz soweit, dass alles rund läuft.“ In der Anfangsphase gibt es zwar eine große Auswahl an Riesling & Co., aber die Karte mit „weinbegleitetenden Speisen“ ist noch nicht sehr umfangreich: „Wir arbeiten daran.“