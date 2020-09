Brauchtum : Noch keine Entscheidung über Rosenmontagszug

Rosenmontag 2020: Besonders auf dem Trierer Hauptmarkt stehen die Zuschauer dicht an dicht. Ob es 2021 einen Zug gibt ist derzeit noch offen. Foto: Hans Krämer

Trier Eins steht nun fest. Es wird keine Sessionseröffnung am 11. 11. auf dem Trierer Hauptmarkt und keine Gala in der Europahalle geben. Die Arbeitsgemeinschaft Trierer Karneval hat auch über den Rosenmontagszug gesprochen.

Schweich, Kordel, Saarburg. Die Liste der Orte, in denen es an Karneval keine Umzüge geben wird, wird nahezu täglich länger. Ob es in Trier einen Rosenmontagszug geben wird, ist jedoch weiter offen. Bei einer Sitzung der Arbeitsgemeinschaft Trierer Karneval (ATK) ist keine Entscheidung getroffen worden.