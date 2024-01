Abstimmung läuft Beliebteste Wirtshäuser Deutschlands: Mehrere Nominierungen in der Region Trier

Das Gourmet-Magazin Falstaff hat seine Leser schon häufiger nach den besten Adressen für Genießer gefragt. Mehrfach kamen dadurch auch Betriebe aus der Region zu Ehren. Vielleicht erinnern Sie sich noch: Die beliebteste Bäckerei in Rheinland-Pfalz befindet sich laut einer früheren Abstimmung in Lampaden, die beliebteste Metzgerei in Gillenfeld.