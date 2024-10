Hundeschwimmen Badespaß für Vierbeiner im Trierer Nordbad (Fotos/Video)

Am letzten Tag der Freibadsaison verwandelte sich das Trierer Nordbad in ein Paradies für Vierbeiner. Der Andrang war groß. Rund 250 Besucher nutzen zusammen mit ihren Hunden die Gelegenheit zum Badeausflug. Bevor im Nordbad alles winterfest gemacht wird, wurde die Saison erstmalig in Trier in diesem Jahr mit einem Hundeschwimmen beendet.