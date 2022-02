Verkehr : Ab Montag: Sperrungen auf mehreren Straßen und Gehwegen in Trier-Nord

Von Dienstag, 1. März, bis voraussichtlich Donnerstag, 3. März, ist die Lindenstraße halbseitig gesperrt. Eine Fahrspur der Lindenstraße in Richtung Konrad-Adenauer-Brücke bleibt frei. Foto: roland morgen (rm.) - roland morgen (rm.)

Trier (red) Der Ausbau des Glasfasernetzes in Trier-Nord geht weiter. In den nächsten beiden Wochen kommt es deshalb zu Verkehrsbehinderungen in der Nordallee und der Lindenstraße. Das teilt die Trierer Stadtverwaltung mit.

In der Nordallee gibt es wegen der Tiefbauarbeiten ab Montag, 21. Februar, Einschränkungen auf dem Gehweg im Abschnitt zwischen der Engel- und Theobaldstraße. Die Abbiegespur in die Theobaldstraße ist gesperrt. Um nach rechts in die Theobaldstraße und zum Brüderkrankenhaus abzubiegen, können Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer die Geradeausspur nutzen.