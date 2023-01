Änderungen bei der Betreuung : Wie geht es weiter für die Horte in Heiligkreuz und Trier-Nord?

1909 wurde das erste Heiligkreuzer Schulhaus gebaut, 1939 und 1956 wurde erweitert. Seit Jahren befindet sich im linken Gebäudeteil ein Hort. Nun reicht der Platz nicht mehr aus. Foto: Tv/Harald Jansen

Trier In Trier-Nord und und Heiligkreuz wachsen die Grundschulen. Für die in den Gebäuden untergebrachten Horte wird der Platz damit knapp. Lösungen sind schwierig zu finden – zumal die Nachmittagsbetreuung der Kinder in den nächsten Jahren insgesamt auf neue Füße gestellt wird.

Als das riesige Jugend- und Kulturzentrum Exhaus am Moselufer in Trier-Nord noch in Betrieb war, hatte der Exhaus-Kinderhort schier unendlich viel Platz, drinnen wie draußen. Dann begannen im Oktober 2018 die Ausbesserungsarbeiten – von denen man damals noch glaubte, sie würden ausreichen, um das marode Gebäude instand zu setzen –, und der Hort wurde in die Grundschule Ambrosius umquartiert. „In der festen Annahme, nach den Renovierungsarbeiten zurück ins Exhaus zu können“, erzählt Hort-Leiter Rüdiger Ensch. Schnell war allerdings klar, dass das Exhaus nur durch eine Komplett-Sanierung zu retten ist, für die allerdings kein Geld da war und bis heute ist. 2019 wurde das Jugendzentrum geschlossen, die Sanierung auf Eis gelegt und aus der Interimsunterkunft in der Grundschule Ambrosius wurde für den ehemaligen Exhaus-Hort eine Dauerbleibe.

Hort in Trier-Nord: Zu wenig Platz für Sport-Angebote

Die 45 Hort-Kinder sind in zwei Gruppen aufgeteilt, für jede Gruppe stehen auf der ersten Etage der Schule zwei ehemalige Klassenzimmer zur Verfügung, jeweils eins für Hausaufgaben und andere ruhige Beschäftigungen, eins zum Spielen, Vorlesen und Toben. Für die acht Mitarbeiter gibt’s einen kleinen Pausenraum. Hort-Leiter Ensch hat sein Büro im Erdgeschoss. Die Schulküche und die Schulturnhalle kann – sofern die Räume nicht für den Schulbetrieb benötigt werden – der Hort mitnutzen.

Die Zeiten dafür seien allerdings äußerst knapp geworden, seit die Schule wächst. „Dem Hort fehlt es an Platz für ein vernünftiges Sport-Angebot, für Bewegungsspiele. Dabei kommen die Kinder nach dem Unterricht teilweise mit ordentlich Dampf zu uns, die müssen dann Energie loswerden – aber die Möglichkeiten dafür sind stark eingeschränkt“, sagt Ensch. Dass auch andere Horte keinen Zugriff auf Turnhallen haben, mache die Situation nicht besser.

Schon vor mehr als einem Jahr habe es ein Treffen mit der Stadtverwaltung gegeben, mit Lösungen habe das Jugendamt sich allerdings schwergetan. Dabei drängt die Zeit: Die Schule nimmt zum kommenden Schuljahr eine erste Klasse zusätzlich auf – und benötigt dann selbst einen der Klassenräume, die derzeit vom Hort genutzt werden. Über Monate war die Lage, wie es dann mit dem Hortbetrieb weiter gehen sollte, unklar – und der Frust bei Eltern und Mitarbeitern entsprechend groß.

„Es wird wohl so sein, dass der Hort den Klassenraum frei macht und dafür zwei kleinere andere Räume im Schulgebäude nutzen kann“, berichtet Reinhold Spitzley, Leiter des Jugendhilfevereins Palais, der nach der Insolvenz des Exhaus-Vereins die Trägerschaft des Horts übernommen hatte. „Die Raumlösung ist für uns okay, aber natürlich nicht ideal“, sagt Spitzley.

Zu wenig Platz auch für den Hort in Trier-Heiligkreuz

Im Stadtteil Heiligkreuz ist die Lage ähnlich: Auch dort ist ein Hort in bislang ungenutzten Räumen der Grundschule untergebracht. Aber auch dort wächst die Zahl der Klassen und für die Hort-Kinder wird der Platz knapp.

Wie zukunftsfähige, dauerhafte Lösungen aussehen könnten – also etwa der Umzug der Horte in andere Gebäude, inklusive entsprechender Umbauten und Kosten – ist derzeit schwierig festzulegen. Denn die Nachmittagsbetreuung von Kindern wird aktuell landesweit auf neue Beine gestellt: Ab 2026 haben Eltern einen Rechtsanspruch auf eine kostenfreie Nachmittagsbetreuung ihrer Kinder in den Schulen. Auch Grundschulen ohne Ganztagsangebot müssen dann ein entsprechendes Angebot bereithalten.

Was der neue Rechtsanspruch auf Nachmittagsbetreuung für Horte bedeutet

Wie das Ganze organisiert wird, steht noch in den Sternen. Mit sich bringen könnte der neue Rechtsanspruch allerdings, dass Eltern ihre Kinder statt in einen kostenpflichtigen Hort zur Gratisbetreuung in den Schulen anmelden. Die derzeit mehr als ausgelasteten Horte könnten dann schrumpfen – und Räume, die an den heutigen Bedarf angepasst wurden, plötzlich zu groß sein.

Dazu kommt die Frage, ob und wie Horte und Grundschulen zusammenarbeiten könnten, um die Mammut-Aufgabe zu bewältigen, die ab 2026 von Eltern einklagbare kostenfreie Nachmittagsbetreuung stemmen zu können. „Die Stadt und die Träger der Horte suchen da derzeit nach gemeinsamen Modellen“, sagt Reinhold Spitzley.

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund hatte vorige Woche jedenfalls schon einmal davor gewarnt, dass die Schulen den ab 2026 zunächst für alle Erstklässer, in den weiteren Jahren dann für die nächsten Klassenstufen geltenden Betreuungsrechtsanspruch nicht werden erfüllen können – vor allem, weil es an Personal fehle. Schließlich sollen auch in den Ferien täglich sieben Stunden Betreuung zugesichert werden.

Triers SPD-Chef Sven Teuber sieht in dem Rechtsanspruch auf Ganztagsförderung ab 2026 einen „echten Gewinn für die große Mehrheit an Kindern und Familien“. Schließlich könnten die Horte derzeit längst nicht den Betreuungsbedarf abdecken. Der Hort in Heiligkreuz habe beispielsweise 51 Plätze – die Grundschule im gleichen Gebäude besuchen allerdings 200 Schüler. Durch das künftige Betreuungsangebot der Schulen würden sich die Bedarfe- und Angebote zwar verändern. Unabhängig davon müsste aber jetzt durch ausreichend große Räumlichkeiten schnell sichergestellt werden, dass die Horte in Heiligkreuz und Trier-Nord ihrer wichtigen pädagogischen Arbeit lückenlos weiter nachgehen könnten.