Helfer in der Not Wer die Kommunikation aufrechterhält, wenn der Strom ausfällt

Kein Internet, kein Fernsehen, kein Licht – ohne Strom ist der Mensch ganz schön aufgeschmissen. Gut, dass das nicht allzu oft vorkommt. Aber es kann passieren – zum Beispiel in einem Ernstfall, in einer Notsituation, in einer Katastrophe. Solche Fälle wünscht sich niemand – sie kommen aber vor, wie zum Beispiel bei der Flutkatastrophe im Ahrtal 2021. In solchen Fällen ist die Kommunikation selbst über kleine Distanzen stark eingeschränkt.