Trier : Notgruppen in Kitas und Schulen bleiben klein

Weiterhin melden nur wenige Eltern in Trier und im Landkreis Trier-Saarburg ihre Kinder zur Notbetreuung in Kitas und Schulen an. Foto: dpa/Sina Schuldt

Trier An den Schulen und Kindertagesstätten in Trier und im Kreis Trier-Saarburg ist am Dienstag die Zahl der Kinder gestiegen, die trotz Schließungen betreut werden – allerdings auf niedrigem Niveau.



„Die Eltern nehmen das Angebot der Notgruppen so wahr, wie es gedacht ist: sehr verantwortungsvoll“, erklärt Eveline Dziendziol, Pressesprecherin der Schulaufsichtsbehörde ADD. In der Stadt Trier wurden am Dienstag an elf Schulen insgesamt 37 Kinder betreut. Im Landkreis Trier-Saarburg waren an 14 Schulen insgesamt 40 Kinder in den Notgruppen, weil ihre Eltern keine andere Betreuungsmöglichkeit haben. Dass Eltern mit Betreuungsbedarf zurückgewiesen wurden, weil sie nicht einen der Berufe haben, für die die Notgruppen gedacht sind – zum Beispiel medizinisches Personal oder Mitarbeiter der Polizei – ist der ADD nicht bekannt.

Auch an den Kitas ist am Dienstag der Betreuungsbedarf leicht gestiegen: In den insgesamt 71 Trierer Kinderbetreuungseinrichtungen (in städtischer, kirchlicher oder freier Trägerschaft) mussten am Montag insgesamt 49 Kinder in Notgruppen betreut werden. „Am Dienstag stieg die Zahl auf 82 Kinder“, sagt Michael Schmitz, Pressereferent der Stadtverwaltung. Insgesamt gibt es in Trier rund 4500 Kita-Kinder.