Festvortrag zu 75 Jahren Grundgesetz Oberster Verfassungshüter Deutschlands warnt in Trier vor Gefahren für die Demokratie

Es war die größte Demo, die es in Trier bislang gegeben hat: Über 10.000 Menschen protestierten Ende Januar vor der Porta Nigra für Vielfalt, Freiheit und Demokratie. Sie erhoben ihre Stimme gegen Rechtsextremismus und damit gegen die Gefährdung der Verfassung – genau wie in etlichen anderen Städten in der Region und in Deutschland.