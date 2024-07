Kulinarische Checkliste Großer Überblick: Öffentliche Kantinen in Trier – Was gibt’s wo und was kostet’s?

Eine Option für einen warmen Mittagstisch bietet das Studierendenwerk Trier. Dieses sorgt gleich an vier Standorten für ein umfangreiches Angebot. Neben der Mensa auf dem Hauptcampus der Uni in Tarforst wird auch an den Standorten Petrisberg, Schneidershof und Irminenfreihof an allen Werktagen gekocht. Auf der Webseite des Studierendenwerks sind der nächstgelegene Standort und das tagesaktuelle Menü zu finden.