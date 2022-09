Pinkelpause : Öffentliche Toiletten in der Trierer Innenstadt (Grafik, Bilder und Bewertung)

Service Trier Wo schnell hingehen, wenn die Blase drückt? Wir haben euch die öffentlichen Toiletten in der Trierer Innenstadt zusammengefasst - und sogar nach Sauberkeit und Ausstattung bewertet.

Keine Sorge! Wir haben alle öffentlichen Anlagen in diesem Artikel aufgelistet. In der Grafik: die Standorte. In der Bildergalerie: die Bewertung nach Sauberkeit und Ausstattung. Damit ihr für euren nächsten Bummel vorbereitet seid und einem schönen Tag in der Stadt nichts in die Quere kommt.