„Organisierte Strukturen“ So offen wird im Trierer Palastgarten mit Drogen gehandelt (Fotos)

Wer auf der Suche war, der konnte in den dunklen Ecken des Palastgartens schon immer Drogen kaufen. Im vergangenen Jahr hat sich allerdings offenbar eine neue Szene etabliert: Rund um den derzeit geschlossenen Kiosk an der großen Freitreppe zur Basilika handeln junge Männer mittlerweile auch tagsüber mit Haschisch und Marihuana – und zwar so offen, dass Anwohner und Passanten die Geschäfte beobachten können.