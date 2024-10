Anstehen ab 6.15 Uhr „Das darf doch alles nicht wahr sein“: Quälende Stunden im Trierer Bürgeramt

Um 6.15 Uhr stellen sich die Ersten in die Reihe. Eine Rentnerin aus Trier-Ost, die einen neuen Reisepass braucht, um im Januar in Urlaub fahren zu können. Eine andere Triererin benötigt ein Führungszeugnis für den neuen Job. Etwa 20 Menschen stehen jeweils an den beiden Türen zum Bürgeramt am Viehmarktplatz.