Kostenpflichtiger Inhalt: Lokale Wirtschaft : Neue Bierbrauerei im Weinstadtteil

An der Riesling-Weinstraße, schräg gegenüber der Zufahrt zum Blesius Garten, soll ein neues Brauerei-Gebäude entstehen. Foto: Christiane Wolff

Trier An der Umgehungsstraße in Trier-Olewig will die Brauerei Kraft Bräu eine neue Betriebsstätte bauen. Doch einige Fragen sind noch ungelöst – zum Beispiel, wie das Gelände von der viel befahrenen Riesling-Weinstraße erschlossen werden soll.

Seit Jahrhunderten wird im Trierer Stadtteil Olewig Wein gekeltert. Und seit immerhin mehr als 20 Jahren auch Bier gebraut. 1998 gründete die Familie Kraft dort die Hausbrauerei Kraft Bräu, die mittlerweile zum Hotel Blesius Garten gehört, das wiederum einen der schönsten Biergärten Triers betreibt.

Insbesondere das „Dunkle“ und das „Helle“ werden allerdings nicht nur dort gern getrunken. Das Trierer Bier in den hübschen Bügelflaschen ist auch außer Haus sehr beliebt – und in den Supermärkten, die es im Sortiment haben, gar nicht so selten ausverkauft. Kraft Bräu will daher seine Kapazitäten offenbar erhöhen und eine weitere Braustätte bauen.

Wie genau diese aussehen und wie viel Bier dort hergestellt werden soll – dazu schweigt Klaus Tonkaboni, Geschäftsführer des Blesius Garten, gegenüber dem Trierischen Volksfreund.

Dabei sind eine Visualisierung des Bauvorhabens, entworfen vom Trierer Architekturbüro Schaack, und eine Beschreibung des Projekts längst öffentlich: Vor über einem Jahr haben die Investoren ein entsprechendes Baugesuch bei der Stadtverwaltung eingereicht.

Denn für das Gebäude muss der Bebauungsplan geändert werden. Und das wiederum ist eine Angelegenheit von öffentlichem Interesse und der städtischen Gremien.

Entstehen soll das Brauereigebäude an der Riesling-Weinstraße, neben dem Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Olewig. Das bislang auf etwa 15 mal 35 Metern geplante, überwiegend zweigeschossige Gebäude soll laut Architektenentwurf eine moderne Fassade mit großen Fensterfronten erhalten.

Gemäß Vorprüfung des städtischen Bauamts „ist das geplante Betriebsgebäude für die Braustätte städtebaulich vertretbar“, steht in der Beschlussvorlage, die die Stadtverwaltung für den Ortsbeirat Olewig, den Bauausschuss und den Stadtrat vorbereitet hat. Nach den Stellungnahmen der Fachstellen „gehen von der Braustätte für die benachbarte Wohnnutzung keine störenden Geruchs- oder Geräusch­einwirkungen aus“, heißt es darin weiter.

Die Zufahrt zum Brauereigelände soll über den Retzgrubenweg erfolgen, der dafür hinter dem Feuerwehrgebäude ausgebaut werden müsste. „Vom Investor wurde dargelegt, dass die Kleinbrauerei mit Fahrzeugen von maximal 7,5 Tonnen angefahren wird“, erläutert dazu Rathauspressesprecher Michael Schmitz. Ein Biergarten, andere Gastronomie oder ein Außer-Haus-Verkauf sind nicht geplant.

Bislang gilt für das Grundstück ein Bebauungsplan, der 1974 aufgestellt wurde. Damals ist man noch von einem vierstreifigen Ausbau der Umgehungsstraße ausgegangen – was die Erschließung des künftigen Brauereigeländes verkehrsrechtlich erschwert hätte. Aber: „Ein derartiger Ausbau entspricht aus heutiger Sicht nicht mehr den verkehrsplanerischen Zielvorstellungen“, erläutert die Stadtverwaltung.

Die benachbarte Grünfläche soll daher laut Stadtverwaltung im neuen Bebauungsplan als „allgemeines Wohngebiet mit der Beschränkung auf nicht störende gewerbliche Nutzungen“ festgesetzt werden. Die Zufahrt vom Retzgrubenweg müsse „auf Kosten des Veranlassers“ hergestellt und als öffentliche Verkehrsfläche deklariert werden.

Weil insbesondere beim Olewiger Ortsbeirat noch Fragen zu Erschließung und Bau offen geblieben sind, hat die Stadtverwaltung den Investor aufgefordert, seine Pläne genauer darzulegen. „Der Investor überarbeitet beziehungsweise konkretisiert derzeit sein Konzept, um die noch offenen Punkte zu klären“, erläutert Rathaussprecher Schmitz auf TV-Nachfrage.

Unter anderem gehe es dabei um die Zufahrt zum Gelände. Aber auch um die Frage, wie das Parkplatzproblem gelöst werden kann – denn laut Ortsbeirat habe schon die Freiwillige Feuerwehr zu wenig Stellplätze.

Wie mit dem Wasserdruck aus dem angrenzenden Hang, der hoch aufs Tarforster Plateau führt, umgegangen werden soll, muss bei den Bauplänen ebenfalls noch eingearbeitet werden. Denn zu wenige Parkplätze sind nicht das einzige Problem der Örtlichkeit – im Keller des Feuerwehr-Gerätehauses sammelt sich bei entsprechender Witterung auch gerne mal Wasser.

Grafik Brauerei Blesius Garten Foto: TV/CROC Design