Gefahr gebannt Bombe gesprengt – Bange Stunden für Tausende Trierer beendet

Mehr als sieben Stunden hat es gedauert, bis das Gefahrengebiet rund um den Bombenfundort in der Straße „Auf der Hill“ in Trier-Olewig geräumt war. Im Radius von 1000 Metern rund um das private Baugrundstück mussten die Menschen ihre Wohnungen und Häuser verlassen. Die erste Aufforderung dazu hatten die Behörden gegen 14.15 Uhr verschickt, als Meldung über das öffentliche Warnsystem Katwarn, die Handy-Warnapp Nina und zusätzlich per so genanntem Cell-Broadcast, bei dem alle Handys in einem bestimmten Funknetzbereich angeschrieben werden. Nur wenige Minuten später kreisten die ersten Hubschrauber über Trier-Olewig, Heiligkreuz und Tarforst. Martinshörner schallten durch die Straßen und entsprechende Lautsprecherdurchsagen von Polizei und Feuerwehr.