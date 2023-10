Zu wenig Platz Streit um neue Wohnmobilstellplätze in Trier-Olewig

Sind Touristen in Wohnmobilen gern gesehen Gäste oder lästige Luftverschmutzer und Platzverschwender? Auch wenn diese Frage umstritten ist: Urlaub im eigenen oder gemieteten Wohnmobil oder Camper wird immer beliebter. Wer in Trier einen Beleg dafür sucht, wird im offiziellen Stellplatz im Messepark an der Konrad-Adenauer-Brücke fündig, wo die meist weißen Fahrzeuge eng geparkt stehen und der Platz dennoch häufig nicht ausreicht.